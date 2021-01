Secretaria de Saúde realiza a convocação de 100 médicos aprovados no último processo seletivo

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde (SES) solicitou a convocação, nesta sexta-feira (15), de 100 médicos da especialidade clínica médica que foram aprovados no último processo seletivo simplificado emergencial, realizado em dezembro de 2020.

Ao todo, são 26 profissionais para trabalhar no Samu, 36 para atuar no Hospital de Campanha de Ceilândia (com lotação funcional no HRC), 16 no Hospital Regional da Asa Norte, 14 no Hospital Regional de Planaltina, além de oito no Hospital Regional de Brazlândia.

Os profissionais da saúde vão atuar na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2. Com as contratações, as escalas das emergências serão reforçadas, o que assegura melhoria o atendimento à população. “É mais um passo que o GDF dá para que a população seja bem-atendida, com segurança e no tempo mais rápido possível, num momento tão grave como esse de pandemia”, destaca o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Entre os dias 18 e 22, os convocados devem se apresentar no Núcleo de Admissão e Movimentação (Nuam), na sede da SES (701 Norte, Conjunto C, 1º andar, Edifício PO 700). O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 14h às 17h. O não comparecimento no prazo estipulado para contratação significará a exclusão do aprovado no certame.

A lista com os nomes dos aprovados pode ser consultada nas páginas 40, 41 e 42 do Diário Oficial do DF.

Acesse a relação dos documentos necessários.

As informações são da Agência Brasília