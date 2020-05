Secretaria de Saúde: pasta quer fazer 100 mil testes até o fim do mês

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal pretende fazer até o final de maio 100 mil testes rápidos (IGM/IGG) para covid-19. Até agora cerca de 38 mil pessoas já foram testadas, em média cinco mil por dia. Os exames em massa no DF começaram no dia 21 de abril.

Para que a meta da secretaria seja alcançada, a pasta publicou, no sábado, em edição extra do Diário Oficial, aviso abertura de prazo recebimento de propostas para a contratação de forma emergencial de empresa especializada para realizar em 15 dias 100 mil testes rápidos para covid-19. A empresa deverá oferecer recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação do pessoal, gerenciamento de dados, e emissão de resultados físicos e eletrônicos. O prazo para receber as propostas termina hoje.

Outra providência tomada para viabilizar a meta de realizar os 100 mil exames de covid-19 será a compra de 50 mil testes rápidos. A compra desses insumos também será feita de forma emergencial, de acordo com edital da secretaria de Saúde. Essa iniciativa e contratação da empresa para a realização dos testes na população fazem parte do projeto básico para enfrentamento do coronavírus. Os testes rápidos serão usados pelo governo do DF para auxiliar na tomada de decisões acerca do afrouxamento ou do recrudescimento das medidas de isolamento social.

Para melhorar o fluxo de atendimento à população e acompanhar as alterações epidemiológicas dos casos de coronavírus, a partir de hoje algumas mudanças serão feitas nos pontos de testagem.