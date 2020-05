Secretaria de Saúde paga R$ 6,4 mi em TPD nesta quarta (27)

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde pagará, na noite desta quarta-feira (27), um total de R$ R$ 6.400.290,76 para 4.647 servidores da pasta, referente ao Trabalho por Período Determinado (TPD) realizado por eles em março deste ano. Assim como nos demais meses, o pagamento é feito dentro do prazo previsto em legislação, que é de até 60 dias após as horas trabalhadas.

“Mais do que nunca é importante envidar todos os esforços para manter os pagamentos do TPD dentro dos prazos, pois, os servidores estão engajados no enfrentamento à Covid-19 e estão dando o suporte que a rede precisa, para vencermos essa guerra. Essa é a determinação do governador Ibaneis Rocha”, afirmou o secretário de Saúde, Francisco Araújo.

O gestor destacou ainda os esforços da pasta nos últimos meses para garantir a segurança dos profissionais de saúde, com a abertura de licitações emergenciais para testes rápidos, medicamentos, respiradores e equipamentos de proteção individual (EPis). Além disso, a pasta ampliou recentemente a carga horária de 108 servidores, de 20 para 40 semanais de trabalho, para reforçar o atendimento à população.

Nesse esforço de equipe, a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Silene Almeida, ressaltou o trabalho do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF) junto à Secretaria de Economia para manter os pagamentos em dia. Além disso, lembrou do empenho e dedicação dos profissionais que receberão o TPD.

“São mais de 4 mil servidores que colaboram com a melhoria dos serviços, possibilitando uma assistência de qualidade à população. Temos trabalhado com essa diretriz dada pelo secretário e pelo governador para valorizar os servidores e empreender ações propositivas para o bem estar laboral coletivo”, comentou Silene Almeida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TPD – É um instrumento utilizado pela Secretaria de Saúde para suprir eventuais déficits e garantir a assistência ao cidadão.

No início do governo, havia atraso no depósito dos valores de horas extras realizadas até junho de 2018 e, após essa data, transformadas em TPD. A atual gestão conseguiu regularizar os pagamentos e tem depositado em dia os recursos referentes à este ano.

REFORÇO – A Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep) também tem atuado no sentido de recompor a força de trabalho.

Com a chegada de servidores que optaram por não ficar cedidos ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), aliada à ampliação de carga horária de centenas de servidores, de 20 horas para 40 horas semanais de trabalho, a expectativa é que o investimento com TPD reduza gradativamente.

Além dessas ações, o governo tem realizado convocações rotineiras de concursados. Só em 2020 já foram nomeados mil novos servidores para reforçar as equipes. Em 2019, foram chamados outros 376 profissionais de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília