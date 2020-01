Secretaria de Saúde paga R$ 6,1 milhões para mais de 4 mil servidores

PUBLICIDADE 

Na noite desta sexta-feira (24), a Secretaria de Saúde irá realizar o pagamento referente ao Trabalho por Período Determinado (TPD), realizado em novembro do ano passado. Ao todo, serão R$ 6.145.528,99 distribuídos para 4.451 servidores.

Segundo a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Silene Almeida, a medida passa pelo trabalho de valorização dos servidores públicos do DF. “Estamos dando continuidade à determinação do governador Ibaneis Rocha”, afirma.

Silene também destacou o trabalho do secretário de Saúde, Osnei Okumoto, junto ao Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF). “A saúde é prioridade na gestão e a Secretaria de Economia tem sido sensível às demandas da pasta, possibilitando os pagamentos em dia”, comemora.

TPD

É um instrumento utilizado pela Secretaria de Saúde para suprir eventuais déficits e garantir a assistência ao cidadão.

No início do governo, havia atraso no depósito dos valores de horas extras realizadas até junho de 2018 e, após essa data, transformadas em TPD. A nova gestão conseguiu regularizar os pagamentos e tem depositado em dia os referentes a este ano.

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas da pasta tem atuado no sentido de recompor a força de trabalho. Com a chegada de servidores egressos do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), aliada à ampliação de carga horária de centenas de servidores, de 20 horas para 40 horas semanais de trabalho, a expectativa é que o investimento com TPD reduza gradativamente.