Secretaria de Saúde nomeia 187 servidores e convoca 194 temporários

O Governo do Distrito Federal nomeou, nesta sexta-feira (4), 187 profissionais para a Secretaria de Saúde (SES). Os novos servidores vão reforçar a assistência à população, preenchendo as vacâncias existentes no quadro da pasta. A maioria dos profissionais nomeados é de médicos emergencistas. A publicação está no Diário Oficial do DF, que também convoca outros 194 profissionais temporários.

“Essa convocação tem também a participação da Secretaria de Economia e representa um esforço do governo para melhorar a saúde pública”, explica o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

“Essas nomeações demonstram que a atual administração tem compromissos com a saúde pública e com os servidores públicos que estão sempre sendo valorizados”, reforça a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

A SES tem utilizado todas as vacâncias publicadas para reforçar a equipe dos servidores, em consonância com as limitações estabelecidas pela Lei 173/20. “A Secretaria estará sempre acompanhando a necessidade dos nossos servidores e chamando os profissionais aprovados nos nossos concursos vigentes”, esclarece Osnei Okumoto.

Temporários

Para atuar no Hospital de Campanha de Ceilândia, a SES convocou 194 servidores temporários, sendo 150 técnicos de enfermagem e 44 enfermeiros. Eles foram aprovados no Processo Seletivo Emergencial de junho.

Esses profissionais recém-contratados, informa a subsecretária de Gestão de Pessoas, receberão treinamento durante uma semana para que entendam como funciona a rede e tenham subsídios para trabalhar.

Confira, na página 68 do DODF, a lista dos nomeados.

