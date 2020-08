PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde abriu nesta quinta-feira (13) um pregão eletrônico para contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar. A instituição contratada cuidará das unidades de saúde geridas pela pasta.

O valor estimado para a contratação é de R$ 133 milhões (R$ 133.703.926,01). As propostas serão recebidas a partir de 9h do dia 27 de agosto. O site para cadastrar propostas é o do Portal de Compras do governo federal.

A Secretaria de Saúde cuida dos hospitais regionais do Distrito Federal, exceto o Hospital de Base e o Hospital de Santa Maria (HRSM), geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica (Iges-DF).