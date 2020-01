Secretaria de Saúde abre concurso para emprego temporário

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou, nesta sexta-feira (31) a autorização para contratação de novos funcionários. Os cargos são temporários.

Segundo a pasta, há uma necessidade temporária excepcional de reforçar o quadro de funcionários. Desta forma, são abertas vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de vigilância ambiental em saúde. Ambos exigem nível médio.

São 300 vagas para cada cargo, totalizando 600 vagas, divididas entre contratação imediata e cadastro reserva. O emprego é válido por seis meses, sem condições de prorrogação deste período.

O cargo de agente comunitário prevê salário de R$ 1,7 mil, com benefício de auxílio transporte e auxílio alimentação de R$ 394,50; já o agente de vigilância ambiental receberá R$ 2 mil, além do auxílio transporte e do vale alimentação de R$ 394,50.

O edital completo está disponível no site do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (Iges-DF).