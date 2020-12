Secretaria de Juventude inaugura o primeiro Espaço da Juventude no Riacho Fundo I

PUBLICIDADE

A Secretaria de Juventude do Distrito Federal inaugurou, nesta quinta-feira (10), o primeiro Espaço da Juventude, localizado na Administração do Riacho Fundo I. O projeto tem o objetivo de implementar espaços com estações de trabalho completas equipadas com CPU, monitor, teclado e mouse com acesso à internet para que os jovens da região possam utilizá-los para atividades escolares, cursos online, dentre outros.

O órgão apresentou o projeto para as Administrações Regionais do DF disponibilizando os equipamentos para doação e em contrapartida, as Administrações disponibilizariam um espaço adequado para o acompanhamento das atividades, garantindo o funcionamento do local e dos equipamentos.

A inauguração do espaço foi acompanhada de perto pelo Secretário de Juventude Kedson Rocha, a Administradora da cidade Ana Lúcia, o Vice-Presidente da Câmara Legislativa Deputado Rodrigo Delmasso e por representantes da comunidade, que se mostravam animados com a novidade.

Na abertura, a Administradora reconheceu a importância dessa conquista e agradeceu a parceria: “fico extremamente feliz em saber que o Riacho Fundo I foi contemplado por essa iniciativa bacana e estaremos a disposição para que o projeto tenha andamento e possa beneficiar toda a juventude da cidade”, finalizou.

Muito satisfeito com o espaço e com a recepção promovida pelo Riacho Fundo I, o Secretário Kedson Rocha pontuou a importância dessa ação: “estou muito feliz de estar entregando hoje o primeiro Espaço da Juventude do Distrito Federal. Nesse local, os jovens terão acesso à computadores com internet para que possam inclusive participar das oficinas e cursos online que estão sendo ministrados pelos Centros de Juventude do DF. Promover espaços para a juventude do Distrito Federal é uma das prioridades da pasta e do Governo do Distrito Federal”, declarou.

O projeto foi realizado por meio da indicação de autoria do Vice-Presidente da Câmara Legislativa, Deputado Rodrigo Delmasso que também prestigiou o evento e reforçou a importância da atuação da SEJUV: “ter uma Secretaria de Juventude é um grande espaço de articulação para implementar e executar projetos que darão retorno aos jovens do Distrito Federal, por isso tenho me envolvido nessa causa e, inclusive, no próximo ano teremos outras entregas dessa pasta, na qual eu destinei emendas porque eu acredito que só existe política pública se de fato tem investimento”, declarou o parlamentar.

O Guará será a segunda Região Administrativa a receber o projeto Espaço da Juventude em inauguração que acontecerá nessa sexta-feira a partir das 09h no prédio da Administração da cidade.

As informações são da Secretaria de Juventude do Distrito Federal