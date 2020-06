Secretaria de Esportes procura voluntários para atuar na reabertura de parques no DF

PUBLICIDADE 

Nesta semana a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL) está realizando o credenciamento de voluntários para ajudarem na fiscalização de usuários que frequentarão os parques do Distrito Federal na primeira fase de reabertura durante a pandemia de coronavírus.

Nesta etapa, os frequentadores terão as atividades restritas à pratica esportiva como corrida, caminhada, prática de bicicleta, patins e skate, e sempre seguindo as orientações de distanciamento e uso obrigatório de máscara sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“É hora de ajudar! Os profissionais e estudantes de Educação Física entendem que praticar esporte é saúde, mas o momento exige muitos cuidados e o objetivo é proteger a população da Covid-19. Por isso, a secretaria de Esporte e Lazer criou o programa “Seja um voluntário no parque”, para que, de uma forma segura para todos, os cidadãos possam praticar atividades sem arriscar a sua própria saúde e a dos outros”, ressalta a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão.

Para ajudar o Governo do Distrito Federal (GDF), os voluntários vão auxiliar a fiscalização da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, vão recomendar que os esportistas não se aglomerem e alertar os frequentadores a não usarem os equipamentos de ginástica instalados nos parques. Neste período, o uso destes equipamentos será proibido.

Para ser voluntário, restrito aos profissionais de Educação Física e estudantes, o interessado deverá fazer o cadastro no site da Secretaria de Esporte e Lazer e optar por uma região administrativa para atuação, os dias e horários de preferência. Os estudantes selecionados ganharão um certificado, que será contabilizado como hora extra curricular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os parques do Distrito Federal voltam a funcionar nesta quarta-feira (3), segundo o Decreto nº 40.846, publicado no dia 30 de maio de 2020. O horário de funcionamento será entre 6h e 21h. Fica proibido qualquer tipo de comércio dentro dos parques; todas as estações de treinamento serão bloqueadas; também ficam proibidas as atividades coletivas; banheiros e bebedouros serão fechados; e será exigido como obrigatório o uso de máscaras e proteção facial.



Confira os parques que serão reabertos nesta quarta-feira (3):

Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek

Parque Ecológico do Paranoá

Parque Recreativo do Gama (Prainha)

Parque Ecológico do Gama

Parque Ecológico Sucupira (Planaltina)

Parque Ecológico do Lago Norte

Parque Ecológico da Asa Sul

Parque Ecológico Olhas D´água

Parque Ecológico Ezequias Heringer (Guará)

Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul)

Parque Ecológico Águas Claras

Parque Ecológico Riacho Fundo

Parque Ecológico do Areal (Arniqueiras)

Parque Ecológico Veredinha (Brazlândia)

Parque Ecológico do Cortado (Taguatinga)

Parque Ecológico 3 Meninas (Samambaia)

Parque Ecológico do Tororó

Parque Ecológico das Copaíbas

O cadastro, para os voluntários, está disponível no site da Secretaria de Esporte e Lazer em: www.esporte.df.gov.br