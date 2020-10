Secretaria de Esporte voltará a utilizar o Cláudio Coutinho

PUBLICIDADE

As tratativas para a oficialização da permanência do programa Escola de Esporte no Complexo Aquático Claudio Coutinho continuam a todo vapor. Nesta quinta-feira (29), a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão se reuniu com o diretor jurídico e o diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), respectivamente, Fernando de Assis Bontempo e Leonardo Mundim; e o diretor-presidente da concessionária Arena BSB, Richard Dubois, para a assinatura dos termos de cessão e protocolo de intenções, que autorizam a pasta do Esporte a ocupar novamente o endereço.

Na ocasião, também estiveram presentes integrantes do movimento Salve o Defer, entre eles, o representante Cadu Klier, que expôs todas as suas demandas em relação ao local. O técnico de saltos ornamentais Giovani Casilo, que atua há mais de 40 anos na modalidade, participou do encontro. Com o diálogo aberto entre ambas as partes, o entendimento está cada vez mais próximo. “Nunca foi a nossa intenção acabar com o projeto Escola de Esporte. Pelo contrário, nós queremos oferecer a melhor estrutura e opções de modalidades para a população. Nossa porta está aberta sempre para chegarmos a melhor solução juntos, como fizemos hoje”, disse a secretária.

O documento celebrado entre os órgãos permitirá que seja elaborado, no prazo de 30 dias, um plano de trabalho de ocupação do complexo para que sejam feitas, em breve, as necessárias reformas na área das piscinas. “Estamos trabalhando em conjunto”, completou Mundim. Já em relação ao retorno dos professores ao projeto, uma reunião na próxima semana com a Secretaria de Educação definirá formalmente a questão para que, ainda neste ano, as aulas voltem no modelo remoto, seguindo o calendário da rede pública de ensino.

As informações são da Agência Brasília