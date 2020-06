Secretaria de Esporte e Lazer orienta frequentadores dos parques

Uma semana após a reabertura dos parques no Distrito Federal, os frequentadores já observaram os coordenadores e estagiários voluntários da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) nesses locais. Eles orientam a população sobre as medidas de proteção contra o coronavírus (veja mais no vídeo abaixo).

Os estagiários se inscreveram, por meio do programa da pasta, “Seja Um Voluntário”, e ajudam os usuários nas questões como uso obrigatório da máscara facial, a manterem o distanciamento entre as pessoas, a evitarem aglomerações etc.

Ana Paula Araújo, formada em Educação Física, ficou sabendo do programa de voluntariado por meio das redes sociais da Secretaria. Logo que as inscrições foram abertas, ela concluiu o cadastro.

“A prática da atividade física é muito importante e obedecer os protocolos de segurança é fundamental. Nós vamos dar este apoio monitorando os usuários sobre essas medidas. Assim todo mundo frequenta o parque com mais segurança”, disse a professora, que está toda quinta-feira no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

Ana Paula faz parte da equipe de 10 pessoas, entre coordenadores e voluntários, que atuam no Parque da Cidade. Na coordenação da equipe está o funcionário da pasta, Rodrigo Diniz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os voluntários ajudam muito nesta iniciativa de reabertura. A movimentação do parque ainda é menor do que a normal, e as pessoas estão conscientes em relação ao uso das máscaras, aglomerações e nós também estamos disponibilizando álcool em gel. Assim as pessoas praticam esporte de forma segura”, disse o coordenador.

A estudante de Educação Física, Marina Guennes também está auxiliando a equipe da Secretaria. “As pessoas estão frequentando o parque com consciência. É uma minoria que a gente tem que orientar ou oferecer uma máscara”, comentou a voluntária no Parque da Cidade.

Marina também reforçou a relevância do “Seja um voluntário” para sua vida acadêmica. “Este projeto é muito importante para o nosso currículo e ainda ganhamos um certificado de horas complementares”, finalizou a estudante.

Para a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, a reabertura dos parques foi um pedido dos moradores do Distrito Federal, mas para acontecer de forma segura, foi essencial a participação dos voluntários. “Eles foram fundamentais para garantir que as pessoas frequentem os parques seguindo todos protocolos de segurança exigidos para combater à proliferação do coronavírus. Assim a população pode ser manter ativa, saudável e segura”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília