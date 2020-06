Secretaria de Esporte assume gestão do Programa Jovem Candango

PUBLICIDADE

O estádio que realizou no Hospital Regional do Gama foi o marco inicial na carreira de Camila Rodrigues, estudante de 20 anos. “Vou levar para a minha vida todo conhecimento que adquiri lá, de extrema importância. Meu contrato de experiência foi muito bom, a equipe me acolheu mesmo”, diz ela.

Camila faz parte da turma de 700 jovens que se formou no fim do ano passado no Programa Jovem Candango, que agora faz parte da Secretaria de Esporte e Lazer.

Pelo decreto Nº 40.892, a gestão e a execução da iniciativa – criada em 2013 – saiu da Secretaria de Juventude para a Pasta do Esporte e Lazer, sendo de sua responsabilidade, a partir desta data, contratos e instrumentos vinculados ao projeto, assim como recepção, alocação e acompanhamento de atividades de seus jovens aprendizes nos órgãos e entidades do Distrito Federal.

Camila ficou sabendo da existência do Jovem Candango, em 2008, por uma amiga que estava participando na ocasião. Decidiu fazer a inscrição e, um pouco mais de um ano depois, se formou como aluna destaque do grupo. “É um programa muito importante, seria grandioso que todo jovem na minha idade passasse por esse tipo de experiência, abriu portas”, completa a estudante, que deve se formar neste ano e já planeja seguir a carreira acadêmica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa Jovem Candango já formou cerca de cinco mil jovens. A ideia principal é ampliar as oportunidades do primeiro emprego aos estudantes de 14 a 18 anos de idade, que estejam cursando as últimas séries dos ensinos fundamental e médio. O participante tem assegurado o salário mínimo-hora e benefícios como auxílio-alimentação.

Com informações da Agência Brasília