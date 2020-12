Secretaria de Esporte abre convênio para estágios

PUBLICIDADE

Instituições de ensino superior ou técnico poderão firmar convênios com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) para a execução de estágio curricular obrigatório não remunerado. O Edital de Chamamento Público nº 04/2020, divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do dia 4 deste mês, abriu inscrições para o credenciamento de entidades qualificadas e interessadas em integrar o cadastro da pasta.

O convênio possibilitará o encaminhamento de alunos regularmente matriculados, com frequência efetiva, a estágios obrigatórios no âmbito da SEL, incluindo os Centros Olímpicos e Paralímpicos, assim como outras dependências administradas pela pasta. “Essa é uma ação que permitirá a inserção do estudante no cotidiano de sua área de atuação e mais conhecimento sobre as políticas públicas da Secretaria de Esporte”, explica a titular da SEL, Celina Leão.

Após a conclusão do credenciamento, as instituições terão a oportunidade de acessar vagas de estágios nas áreas de administração, análise e desenvolvimento de sistemas/ciência da computação, arquivologia, ciências contábeis, comunicação social, direito, educação física, enfermagem, fotografia, marketing, massoterapia/fisioterapia, música/musicoterapia, nutrição, paisagística/paisagismo, pedagogia, produção de áudio e vídeo, psicologia, recursos humanos, secretariado escolar, serviço social e terapia ocupacional.

Sem vínculo

A proposta de trabalho integrativo entre as ambas as partes, instituições e SEL, tem como premissa a formação de futuros profissionais com experiência em distintas áreas de atuação. O estágio curricular obrigatório está definido no projeto do curso tendo a carga horária como requisito para a aprovação e obtenção de diploma. Não há, sob nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre a SEL Esporte e o estagiário selecionado para a vaga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As propostas de credenciamento serão recebidas pelo e-mail [email protected] ou presencialmente, na SEL, em 7 e 8 de janeiro de 2021, das 14h às 18h, com a documentação reunida em um único envelope lacrado. No caso da entrega virtual, o campo de descrição deverá ter a inscrição “Envio de proposta – Edital de Chamamento Público n° 04/2020 – nome da instituição de ensino”. Uma comissão de seleção avaliará se a instituição respeita as condições de credenciamento.

Consulte as regras para inscrição no edital.

As informações são da Agência Brasília