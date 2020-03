Secretaria de Educação libera lote de crédito do Cartão Material Escolar

PUBLICIDADE 

Cinco mil beneficiários recebem, na próxima sexta-feira (13), os recursos do Cartão Material Escolar (CME). A Secretaria de Educação libera o terceiro lote do benefício para famílias que tiveram necessidade de confirmar dados.

No dia 25, será realizado o quarto e último lote. Este será voltado para cerca de 1,7 mil estudantes da rede pública ou que já eram da rede, mas não estavam inscritos no programa Bolsa Família em 2019.

Neste ano, são cerca de 100 mil estudantes beneficiados. O cartão pode ser utilizado até o dia 5 de maio.

A Secretaria de Educação estima que o investimento no programa é de R$ 33 milhões.

Sobre o Cartão Material Escolar

O Programa Cartão Material Escolar foi instituído pela Lei nº 6.273/2019. O texto foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) em fevereiro de 2019 após aprovação da Câmara Legislativa (CLDF) e sanção do governador Ibaneis Rocha.

Na ponta do lápis, 64.652 estudantes matriculados na rede pública de ensino da capital foram beneficiados em 2019, alcançando 36 mil famílias carentes e inscritas no Bolsa Família. Conforme relatório da SDE, Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria e Paranoá foram, nesta ordem, as cidades com mais uso do benefício.

Juntas, elas somaram R$ 10,9 milhões em consumo, dos R$ 18 milhões injetados nas 333 papelarias cadastradas no programa – de todas as regiões administrativas. Segundo a SDE, o Cartão Material Escolar aumentou em 58,5% o faturamento das empresas no período. O modelo também promove regularizações fiscais e gera empregos temporários. Agora, a pasta finaliza a prestação de contas.

Com informações da Agência Brasília