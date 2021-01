Secretaria de Educação faz balanço do ano letivo de 2020

PUBLICIDADE

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) divulgou nesta quinta-feira (28) o balanço do ano letivo de 2020, que acabou se estendendo até 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.

No documento, a pasta exalta a nomeação de 821 professores e a criação do aplicativo Escola em Casa DF, que permitiu que as escolas públicas retomassem as aulas em julho de 2020, após parar em março. A secretaria ofertou pacotes de dados gratuitos e entregou material impresso na casa dos estudante.

A SEDF também cita os cartões Alimentação Escolar. Segundo a pasta, 106 mil estudantes e 23 mil crianças de creches foram beneficiados.

Quanto a reformas e construções, a pasta cita que “praticamente todas as escolas da rede pública receberam alguma reforma, melhoria ou reconstrução”. Foram entregues novas escolas, como a Escola Classe Juscelino Kubitschek, no Sol Nascente.

O secretário-executivo de Educação, Fábio de Sousa, ressalta as obras do CEF 01, da Vila Planalto, que estava fechado desde 2014 e será entregue em 2021. Também cita escolas em Ceilândia e no condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

“Tenho certeza absoluta que cada estudante, cada professor ao retornar no ano letivo de 2021 às suas salas de aula, às suas escolas, vão encontrar todas as escolas do Distrito Federal com algum tipo de reforma ou reparo”, projetou Fábio.