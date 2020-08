Secretaria de Educação empossa mais de 800 professores nesta segunda (3)

PUBLICIDADE

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), nesta segunda-feira (3), empossa 821 novos professores para as escolas da rede pública da capital. Os candidatos devem comparecer à Coordenação da Regional de Ensino escolhida com o objetivo de assinar o termo de efetivação de servidor da Educação do DF.

Para das as boas-vindas e auxiliar neste processo, a pasta preparou uma cartinha com os direitos e deveres do servidor. Constam na cartilha informações como estágio probatório, benefícios, código de ética, legislação, organograma da pasta e telefones úteis.

“Há que se destacar que, mesmo em momento adverso, o GDF reafirma seu foco prioritário na Educação e cumpre o compromisso firmado junto aos 821 professores e professoras aprovados em nosso último concurso. E reforça seu comprometimento com o ensino público, gratuito, democrático e de qualidade”, destaca o secretário Leandro Cruz.

Posse com segurança

Como medida preventiva à Covid-19, a Secretaria de Educação elaborou um cronograma, com hora marcada para cada professor, pela manhã e à tarde. É preciso levar, além do documento de identificação, a própria caneta esferográfica azul e utilizar máscara de proteção. Apenas o candidato terá acesso à sala para assinatura.

Depois da assinatura, o novo professor da rede pública de ensino deverá entrar em contato com a escola para informações sobre o início do exercício.

Os professores nomeados que não tomarem posse nesta segunda-feira poderão contatar a Secretaria de Educação nos dias 7 e 10/8 para regularizar eventuais pendências. Caso não possam ser empossados, a pasta irá tornar estas nomeações sem efeito e publicar as novas, para o preenchimento das vagas.

Confira os locais e horários para assinatura do termo de posse e acesse a cartilha para servidores ingressantes.

Com informações da Agência Brasília

