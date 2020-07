Secretaria de Educação abre processo de afastamento remunerado para estudos

PUBLICIDADE

Está aberta a primeira etapa de inscrições do processo seletivo de afastamento remunerado de professores e servidores da educação para estudos.

Devido à pandemia de Covid-19, as datas referentes às inscrições, aos resultados preliminares, aos períodos de interposição de recursos e à divulgação dos resultados finais serão divididas em três períodos. Dessa forma, a primeira etapa, aberta na terça-feira (14), vai até 9 de agosto, com divulgação do resultado preliminar em 21 daquele mês.

Já a segunda etapa abre inscrições entre 10 e 30 de agosto, com resultados divulgados em 8 de setembro. Candidatos à terceira etapa, por sua vez, poderão se inscrever de 31 de agosto a 20 de setembro, vindo o resultado a ser divulgado em 29 de setembro. A autorização do afastamento remunerado para estudos será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Educação (SEE), por meio da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), para proporcionar a melhoria da qualidade da educação pública do DF e incentivar a formação continuada dos profissionais, tanto da carreira magistério público quanto da assistência à educação.

Como participar

Para participar do certame, o servidor interessado deve iniciar o processo no SEI, conforme orientações dispostas nos editais. No Portal da Eape, há tutoriais detalhados, em texto e em vídeo, de como autuar o processo e inserir toda a documentação necessária, sem necessidade de sair de casa. Haverá também reunião virtual com a equipe da Eape para esclarecimentos sobre as portarias e os editais recém-publicados.

Mesmo os servidores que não estiverem inscritos, aprovados e/ou matriculados em um curso de pós-graduação podem participar do processo seletivo. Nesse caso, é preciso iniciar o processo de afastamento sem apresentar o comprovante exigido – documento que deverá ser apresentado na fase de recursos, para dar prosseguimento ao trâmite.

A SEE garante, anualmente, a oferta de vagas para afastamento remunerado para estudos, por meio do processo seletivo assegurado pelas leis nº 5.105 e nº 5.106, de 3/5/2013, e pela Portaria SEEDF nº 259, de 15/10/2013.

Consulte o cronograma completo, o Edital Carreira Magistério Público e o Edital Carreira Assistência à Educação.

Com informações da Agência Brasília