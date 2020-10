Secretaria de Educação abre inscrições para vagas remanescentes nos CILs

PUBLICIDADE

A Secretaria de Educação (SEE) divulgou a abetura das inscrições para as vagas remanescentes disponíveis nas unidades do Centro Interescolar de Línguas (CIL) referentes a este semestre. De acordo com as informações, as pessoas interessadas devem efetuar a inscrição até domingo (18) para efetivar o pedido. O processo será feito on-line, no site do órgão.

Há disponibilidade de vagas nos cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. O resultado vai ser divulgado na próxima segunda-feira (19), depois das 18h, também no site da SEE. Essas vagas são as que, não foram ocupadas por estudantes da rede pública, e passaram a ser oferecidas ao público em geral.

As unidades do CIL estão localizadas no Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) e em Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

Matrículas

Uma vez divulgado o resultado, estudantes contemplados deverão fazer as matrículas entre os dias 20 e 21 deste mês, também por meio eletrônico, com o envio da documentação necessária.

Confira, abaixo, os documentos requisitados:

▸ Certidão de Nascimento;

▸ CPF do estudante;

▸ Duas fotos 3X4;

▸ Comprovante de residência;

▸ Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH.

Acesse a página de inscrição.

As informações são da Agência Brasília