Secretaria de Desenvolvimento lança edital de licitação para contratação de empresa de engenharia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio de Comissão Especial de Licitação lançõu a licitação para contratar uma empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obras de complementação da infraestrutura de esgoto na Área de Desenvolvimento Econômico de Múltiplas Atividades do Gama-DF. O preço da licitação vai sercontratado será de mais de R$ 1 milhão.

A empresa contratada deverá ativar a infraestrutura que já existe de coleta de esgoto dos conjuntos S, U, V e W, por meio da construção de um interceptor de esgoto. Também deverá construir a infraestrutura de coleta de esgoto dos conjuntos X e Y e, ainda, a infraestrutura de transporte do esgoto captado na região para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) mais próxima. Como resultado, a área em análise disporá de um sistema de saneamento básico funcional, que dará o correto tratamento e destinação ao esgoto produzido, reduzindo a proliferação de doenças e a contaminação do meio ambiente.

“A complementação da infraestrutura é essencial para o desenvolvimento socioeconômico da Área de Desenvolvimento Econômico de Múltiplas Atividades do Gama. Hoje a falta de infraestrutura impossibilita a implantação de novos empreendimentos naquela região, atravancando o desenvolvimento da região”, explica o presidente da Comissão, Valter de Cerqueira.

Para as empresas interessadas, o programa para melhoria da infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento Econômico tem o prazo de execução de 90 dias, com prazo de vigência do contrato de 170 dias, com início dia 2 de março às 10h30. O edital e seus anexos devem ser retirados conforme instruções que estão no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

