Secretaria de Cultura procura empresa para organizar o 53º Festival de Cinema

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) está em busca de uma empresa para organizar o 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB). O edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (22).

A Secec pretende desembolsar até R$ 1,5 milhão na contratação da sociedade civil que vai realizar o festival. A empresa vencedora poderá captar recursos externos para suplementar o montante.

A empresa selecionada ficará responsável pela realização das mostras Competitiva, Brasília e as Paralelas – além de atividades formativas e rodadas de negócios em ambiente virtual. A OSC selecionada deve executar, ainda, ações em homenagem aos 60 anos de Brasília, celebrados neste ano.

Para se inscrever, as empresas devem ter, no mínimo, dois anos de atuação no DF. Precisam ainda ter realizado ao menos um festival de grande porte, em qualquer segmento de cultura e arte. Os interessados devem enviar a ficha de inscrição e a proposta , em formato PDF, pelo e-mail protocolo@cultura.df.gov.br, com o assunto “Seleção do Chamamento Público para realização do 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”, até o dia 21 de agosto.

A divulgação do resultado provisório será feita em até três dias após a avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. Após essa fase, os proponentes terão cinco dias para recorrer. Em caso de dúvidas, as OSCs podem entrar em contato com a Coordenação de Audiovisual da Secec pelo site ‘audiovisual@cultura.df.gov.br’ ou pelo telefone (61) 99213-2016.

Formato híbrido

Em razão da pandemia da covid-19, o evento está previsto para ocorrer em novembro ou dezembro, em formato híbrido. O festival promoverá apresentações de filmes em cinemas drive-in do DF e em plataforma virtual. Desta forma, o Cine Brasília não receberá o mais tradicional festival de cinema do país, como era tradição.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, aposta na inovação dessa edição, que nascerá como resposta criativa às dificuldades da Covid-19. “O lançamento desta chamada pública é um motivo de comemoração, pois firmamos compromisso de manter o festival no calendário anual”.

Com informações da Agência Brasília

