Secretaria de Cultura lança oficinas para capacitar produtores

Desde segunda-feira (4), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) etá oferecendo oficinas sobre os principais instrumentos de fomento à cultura local. O objetivo é capacitar produtores culturais mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus.

As oficinas fazem parte do programa Conecta Cultura, lançado em abril. Os cursos são feitos online através do site da Secec. Lá, estão vídeos que esclarecerão as principais dúvidas de produção cultural, com a introdução sobre cada mecanismo de fomento oferecido pela Secec.

Além disso, a equipe também explicará de modo didático os trâmites da documentação até a avaliação e o processo deliberação. As oficinas on-line também irão orientar os agentes na finalização dos projetos, como a prestação de contas e processos de pós execução, por exemplo.

Segundo o subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural, João Moro, a ideia é explicar de maneira didática como funcionam os mecanismos, de maneira a capacitar cada vez mais agentes a acessarem os recursos, promovendo a difusão cultural.

“Vamos auxiliar os agentes culturais a produzirem seus trabalhos em novos formatos, contribuindo para a democratização do acesso à cultura neste momento de quarentena e gerando alternativas de produções culturais”, conta.

