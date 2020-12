Secretaria de Cultura e Economia Criativa empenha mais 212 agentes culturais

PUBLICIDADE

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) empenhou, nesta quinta-feira (31), mais 212 agentes culturais classificados do Edital Gran Circular. São proponentes que não tinham enviado o recibo para o recebimento do prêmio no prazo estipulado.

Com essa ação, a pasta executa mais R$ 1,450 milhões, abrangendo R$ 33,173 milhões do montante de R$ 36,9 milhões repassados pelo governo federal – alcança, portanto, 89,9% dos recursos empenhados para os três incisos da legislação, contemplando 2.831 trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

“Ampliamos para quase 90% da execução da Lei Aldir Blanc, num resultado de mutirão da Secec para que esse recurso chegue aos artistas que fazem a cultura do DF”, comemorou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

“Essa ação foi possível por conta da MP 1019/2020, que ampliou o prazo de execução para 2021 dos recursos empenhados”, informa o subsecretário de Administração Geral da Secec, Tiago Gonçalves. “O recurso para esses 212 proponentes foi inscrito em restos a pagar.”

Confira, abaixo, a lista dos proponentes empenhados.

Os artistas relacionados devem enviar o recibo assinado em PDF, a partir de 4 de janeiro de 2021, para o e-mail [email protected]. No campo assunto, deve ser escrito RECIBO PREMIAÇÃO.

Para baixar o recibo, acesse o link na página da Secec.

As informações são da Agência Brasília