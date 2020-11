Secretaria da Mulher abre edital de locação de imóvel para Casa da Mulher Brasileira no DF

PUBLICIDADE

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) trouxe, nesta quarta-feira (11), o edital de chamamento para a locação de um imóvel para onde vai ser transferida a sede da Casa da Mulher Brasileira do Distrito Federal. Com contrato de 24 meses a partir da data de assinatura e com possibilidade de prorrogação à critério da administração, a propriedade deve ter área útil de 1.9 mil m² a 2,3 mil m² e deve estar localizada na região de Ceilândia.

A mudança de endereço da CMB se deve ao fato de o prédio atual da Casa, instalado na Asa Norte, ter sido interditado pela Defesa Civil por problemas estruturais. Como não existia qualquer previsão de início nem de conclusão das obras de recuperação do prédio, que é uma responsabilidade do Governo Federal, e tendo em vista a necessidade de ter um equipamento para atendimento multidisciplinar das mulheres em situação de risco, que foi interrompido há mais de dois anos, a Secretaria de Estado da Mulher tomou a decisão de fazer essa transferência de endereço e garantir o urgente acolhimento das vítimas de violência, que foi autorizado pelo governo federal em setembro deste ano.

A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado das mulheres. Integra, no mesmo espaço, diferentes serviços especializados para atendimento dos mais diversos tipos de violência contra as mulheres: Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; Delegacia; Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres; Ministério Público, Defensoria Pública; Serviço de Promoção de Autonomia Econômica; Espaço de cuidado das crianças – Brinquedoteca; Alojamento de Passagem e Central de Transportes.

O prazo para os interessados apresentarem suas propostas será de até 10 (dez) dias corridos, até as 17h, contados a partir da publicação do edital. A Secretaria de Estado da Mulher reserva-se ao direito de optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades do órgão, que estejam dentro das especificações legais e submetidos à avaliação de preço de mercado. As propostas que não atenderem às exigências do edital não serão consideradas. Mais informações poderão pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones: (61) 3212-3619 ou 3212-3604.

Acesse o edital pelo site http://www.mulher.df.gov.br/cmb-editalchamamentopublico/