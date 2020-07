Secretaria altera local de entrega de documentos professores para posse

PUBLICIDADE

Os 821 professores que vão tomar posse em 3 de agosto no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação têm novo local para a entrega dos documentos. O novo endereço será no SIA/SAP Lote E, Zona Industrial, onde fica a Sede III da pasta, nos dias 13 e 14 de julho. Tudo está sendo organizado para receber os concursados seguindo as medidas de segurança para prevenção da Covid-19.

Para evitar aglomeração de pessoas, a entrega será realizada por meio de sistema drive-thru, no estacionamento do primeiro prédio à direita, logo na entrada do local, onde fica localizado o almoxarifado da Secretaria de Educação. Além disto, para que não se formem longas filas de veículos, o atendimento será das 9h às 15h, com horários programados por componente curricular e classificação.

O Secretário de Educação, Leandro Cruz, destaca que a posse dos 821 professores é mais um grande passo em defesa do ensino público gratuito e de qualidade para o Distrito Federal. “Recepcionaremos todos esses novos professores da rede que vão garantir a continuidade da luta em defesa do ensino público. São eles que vão atender nossos estudantes, reforçar o quadro funcional das nossas escolas e garantir a excelência no ensino do DF”, enfatizou Leandro, acrescentando: “Desejamos boas-vindas a cada um deles”.

Os novos profissionais vão exercer as funções em regime de teletrabalho, enquanto as atividades pedagógicas não presenciais seguirem de forma remota.

Esses professores haviam sido nomeados em março deste ano e tomariam posse no dia 31/3. Entretanto, as medidas preventivas para combater a disseminação do coronavírus impediram a posse e o exercício dos profissionais. Nesta quinta-feira (9), as posses foram autorizadas pela Portaria nº 250, da Secretaria de Economia, que reiniciou a contagem dos prazos.

Informações para a posse

Local da Sede III

Com informações da Agência Brasília

