SDE volta a contar prazos para análise de processos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) voltará a contar, a partir de primeiro de outubro, os prazos para análise dos processos que solicitam adesão aos programas de benefícios fiscais, suspensos com a adoção do teletrabalho em razão da pandemia do Coronavírus.

Com isto, os processos em analise terão seus fluxos normais. A mesma portaria prevê que o público atendido preferencialmente por meios digitais, podendo haver atendimento presencial para casos mais complexos.

O atendimento digital pode ser feito pelo email nupro@desenvolvimento.df.gov.br

Com informações da Agência Brasília