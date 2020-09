Saúde: veja na íntegra o inquérito que apura fraudes na gestão Agnelo

PUBLICIDADE

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do DF (PCDF) realizaram, nesta quinta-feira (10), uma operação para investigar supostas fraudes na Secretaria de Saúde do DF de 2009 a 2015, na gestão do ex-governador Agnelo Queiroz.

Ao todo, de acordo com as investigações foram fraudadas cerca de 11 licitações para compra de equipamentos, lesando o erário em quase R$ 350 milhões. Entre os investigados, estão os ex-secretários da gestão Agnelo Queiroz, Elias Miziara e Rafael Barbosa.

O inquérito-mãe, ao qual o Jornal de Brasília teve acesso, mostra, por exemplo, que a SES-DF gastou mais de R$ 4,6 milhões (R$ 4.620.000,00) na compra de leitos hospitalares em 2014. A transação beneficiou a empresa Hospimetal. “As investigações até aqui realizadas pelo ministério Público revelaram que a contratação foi direcionada à Hospimetal e que foram praticados delitos para que o negócio fosse adiante”, diz o documento.

Em delação premiada, o representante comercial da Hospimetal Wiliam Donisete de Paula disse que o esquema criminoso tinha outros personagens organizados em um nível mais alto de poder. Wiliam revelou dois nomes — Fabrício Carone e Ronaldo Pena Júnior — e disse que a dupla estava agindo em nome de Agnelo Queiroz em troca de propina.

Dados referentes a contatos telefônicos reiteraram a delação de Wiliam. Ainda sobre ligações, as investigações identificaram 31 entre Daniel Veras e João Kennedy Braga. O Ministério Público identificou Kennedy Braga como cabo eleitoral do ex-secretário de Saúde Rafael Barbosa, que se candidatou a deputado federal em 2014.

João Kennedy Braga estaria participando das reuniões criminosas entre a cúpula da saúde para articular repasses de valores a Rafael Barbosa. Em pesquisa no site da Justiça Eleitoral, o MPDFT identificou que Kennedy doou R$ 30 mil para a campanha de Barbosa. O próprio candidato doou R$ 230 mil para si mesmo.

Mais detalhes sobre a investigação estão contidos no inquérito. Leia na íntegra:

Outros nomes

A investigação desta quinta (10) mira diversos nomes. São eles:

Andreia Estelita Perne

Claudio Albuquerque Haidamus

Daniel Veras de Melo

Edcler Carvalho Silva

Elias Miziara

Flavio Rogério da Matta

Gaetano Signorini

Gustavo Estelitta

José de Moraes Falcão

Ivan Castelli

Marcia de Andrade Oliveira Cunha Travassos

Mariana Estelita

Miguel Iskin

Rafael Barbosa

Renato Lyrio de Mello

Roberto José Bittencourt

São cumpridos 46 mandados judiciais no Distrito Federal e nos estados de Rio de Janeiro e Goiás. No DF, há mandados sendo cumpridos no Lago Norte e em Águas Claras.