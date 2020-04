Saúde vacina mais de 84 mil pessoas contra a gripe no DF

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vacinou, até esta sexta-feira (24), 84.824 pessoas que fazem parte do público-alvo da segunda etapa da campanha nacional contra a gripe.

“Ainda estamos na segunda etapa, e percebemos que a cobertura dos grupos tem aumentado cada vez mais. Isso quer dizer que as pessoas têm procurado com afinco a vacinação”, comentou a gerente de Imunização da Secretaria de Saúde, Renata Brandão.

Entre os integrantes do público-alvo, a maior porcentagem de cobertura vacinal foi da população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens sob medidas socioeducativas. Ao todo, foram 12.554 vacinados até o momento, alcançando 60,8% da meta estabelecida para esses públicos.

Funcionários das forças de segurança e salvamento alcançaram 42,7% de cobertura, com 12.264 vacinados, enquanto 53.356 pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais procuraram as salas de vacina, representando 35,5% de cobertura.

Também estão na lista 4.436 motoristas e cobradores de transporte coletivo, com 27,2% desse grupo protegido contra a Influenza, e 2.214 caminhoneiros e portuários vacinados, que totalizou 12,4% da meta estabelecida para esse público.

Mudança

Antes, os professores também estavam incluídos nesta etapa da campanha. Contudo, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, seguida pela Secretaria de Saúde, eles serão contemplados a partir da terceira fase da iniciativa, que inicia em 9 de maio.

Também estão incluídos na próxima etapa crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com deficiência. A campanha continuará até 22 de maio.

Primeira fase

Os grupos da primeira fase da campanha apresentaram uma cobertura vacinal acima do esperado pela Secretaria de Saúde. Conforme os dados da pasta, 277.531 idosos foram vacinados até sexta-feira (24), o que correspondeu a 136,3% da meta proposta para este público, enquanto 96.279 profissionais de saúde passaram pelas salas de vacinação (94,4% da meta para este grupo).

Com informações da Agência Brasília