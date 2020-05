Saúde vacina mais de 563 mil pessoas contra a Influenza no DF

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde vacinou no Distrito Federal, até esta sexta-feira (8), 563.489 pessoas durante a campanha nacional contra a Influenza. A fase mais recente começou no início desta semana, voltada às gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e crianças de 6 meses a 5 anos, onze meses e vinte e nove dias. Até o momento, 14.626 deles já foram vacinados.

“Todo ano temos mais dificuldade de vacinar esses grupos. Por isso, fazemos um apelo e um alerta a eles: procurem as salas de vacina. Lembrando que a campanha vai até 5 de junho para todos os grupos”, alertou a gerente de Imunização da Secretaria de Saúde, Renata Brandão.

Diferente da sintomatologia do coronavírus, que na maioria das vezes é mais leve ou sem sintomas em crianças, a Influenza pode causar com maior frequência casos graves nesse grupo e até levar a morte, informou a gestora. Já em relação às gestantes e puérperas, o risco de complicações é maior, principalmente entre o último trimestre da gestação até o primeiro mês após o parto. “Por isso a importância de vacinar esse público-alvo”, ressaltou a gerente.

Conforme o levantamento, já foram vacinadas 3.726 crianças de até 2 anos, correspondendo a 5,7% da meta estabelecida para esse público. Os menores de cinco anos totalizaram 5.092, chegando a 4,4% de cobertura vacinal. A partir dos cinco anos, foram vacinados 2.573 crianças, alcançando 6,5% de cobertura.

Até sexta-feira, 2.491 gestantes procuraram as salas de vacina do DF, alcançando 7,7% da meta estabelecida. Enquanto isso, 744 puérperas foram vacinadas no momento, correspondendo a 13,9% do público-alvo estimado.

“Historicamente, esses grupos são o de maior vulnerabilidade e risco, com mais dificuldade de vacinação. Por isso, devem ir para as salas de vacina o quanto antes e se protegerem contra a Influenza, para evitar o desenvolvimento de casos graves”, ressaltou a gestora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Demais grupos

Em termos de números absolutos e porcentagem, os integrantes do público-alvo que mais têm se vacinado são os idosos. Atualmente, 287.263 já passaram pelas salas de vacina do DF, ultrapassando a meta estabelecida e chegando a 141,1% de cobertura vacinal.

Os trabalhadores da saúde também superaram as estimativas e chegaram a 106,6% da meta pactuada, com 108.744 vacinados até o momento.

As pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais totalizaram 98.279. Isso representou 65,4% da meta para esse grupo prioritário.

Já a população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens sob medidas socioeducativas chegaram a 19.488 vacinados, alcançando 94,4% do pactuado para esses públicos.

Funcionários das forças de segurança e salvamento chegaram a 83,3% de cobertura, com 23.905 vacinados. Também está na lista 6.787 motoristas e cobradores de transporte coletivo, com 41,6% desse grupo protegido contra a Influenza, e 3.661 caminhoneiros e portuários vacinados, o que totalizou 20,6% da meta estabelecida para esse público.

Prioridade

Em nota circular, a Secretaria de Saúde enfatizou a importância de começar imediatamente a vacinação das crianças, gestantes e puérperas, por estarem mais suscetíveis à Influenza. Por isso, a pasta adiantou a primeira fase da terceira etapa da campanha para começar a partir de 4 de maio, ao invés de 9 de maio. Dessa forma, esses grupos seriam beneficiados mais cedo.

Conforme a programação, a segunda fase da terceira etapa da campanha será de 11 de maio a 5 de junho, destinada às pessoas com deficiência. De 18 de maio em diante, será a vez dos adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, os demais grupos prioritários das primeiras etapas também terão até junho para se vacinar.

Fazem parte das etapas iniciais idosos de 60 anos ou mais; profissionais da saúde; profissionais das forças de segurança e salvamento; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; povos indígenas; caminhoneiros, portuários e trabalhadores do transporte coletivo (motoristas e cobradores).