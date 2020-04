Saúde reforça atendimento de oxigenoterapia domiciliar e mais leitos de UTI

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde está recebendo propostas referente à contratação emergencial de 1,5 mil concentradores de oxigenoterapia domiciliar com o objetivo de auxiliar na desospitalização de pacientes em recuperação da Covid-19. Os cilindros serão disponibilizados aos pacientes em sistema de comodato (empréstimo) durante o término do tratamento em casa.

Em caráter emergencial, as propostas devem ser enviadas até às 10h do dia 03 de abril de 2020, por meio eletrônico, através do e-mail dispensadelicitacao.sesdf@gmail.com. O aviso de abertura de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União (DODF) do último dia 31 de março. O contrato terá a duração de 180 dias.

Ainda focando nas medidas contra o coronavírus, foi ratificada no Diário Oficial desta quarta-feira, 1º de abril, a inexigibilidade de licitação em favor do credenciamento do Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (Home) para prestar serviços complementares na área de Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI). O valor total anual é de R$ 10,8 milhões.

Com isso a pasta garante mais 10 leitos de UTI pelo período de um ano, aumentando a capacidade da rede neste tipo de serviço.



Agência Brasília