Saúde recebe doação de mais de 20 mil frascos de álcool gel

Nesta sexta-feira (22) a Secretaria de Saúde recebeu 20.244 frascos de álcool em gel doados pela L’Oréal, totalizando 30 mil recipientes entregues pela empresa, já que a mesma já havia feito a doação de 9.756 frascos, no dia 28 de abril.

As embalagens são de 340 gramas e estão armazenadas no Parque de Apoio da pasta. Em questão de volume, a remessa com mais de 20 mil frascos representa uma das maiores doações de álcool gel feita até o momento à Secretaria de Saúde.

De acordo com a subsecretária de Logística, Mariana Mendes Rodrigues, “os frascos de álcool gel serão entregues a todas as unidades que estejam com necessidade do produto, em quantidades ainda a serem definidas”. A previsão é que os insumos comecem a ser distribuídos a partir desta sexta-feira (22).

Doações

Desde março, a Secretaria de Saúde tem recebido doações de álcool gel. A primeira foi entregue pela Casa Civil, que doou 425 litros do produto. O insumo foi fracionado no laboratório de manipulação do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e distribuído para as unidades básicas de saúde.

A Ambev também fez a doação de aproximadamente 75 mil frascos de 237 ml, cada. Unidades de atendimento, servidores de todas as Subsecretarias da Secretaria de Saúde, além do Complexo Regulador, do Centro Integrado de Operações Brasília e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde receberam o insumo.

O Itaú também participou da iniciativa e doou 90 galões, de cinco litros cada um, com o objetivo de abastecer a Secretaria de Saúde.

Para reforçar o abastecimento, o Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (Cerpis) de Planaltina, a Escola Técnica de Saúde de Planaltina e a Gerência de Assistência Multidisciplinar e Apoio Diagnóstico do Hospital Regional de Planaltina também se uniram para produzir mais de 100 litros de álcool gel.

Com informações da Agência Brasília