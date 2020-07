Saúde recebe 84 mil medicamentos usados por pacientes em UTIs

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde recebeu, neste sábado (4), a doação de 84 mil medicamentos utilizados na sedação de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), muitos deles com complicações causadas pela Covid-19. Ampolas com anestésicos, analgésicos narcóticos e hipnóticos foram entregues pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a pedido do Ministério da Saúde.

Várias caixas com os medicamentos foram descarregadas na Farmácia Central da Secretaria de Saúde, localizada no Parque de Apoio da pasta. A expectativa é que ainda hoje eles passem por avaliação prévia de qualidade, para serem distribuídos entre os hospitais da rede pública de saúde.

“Esses medicamentos chegam em boa hora. Há uma necessidade emergencial deles, não apenas no Distrito Federal, mas em todo o país. Eles são usados desde a anestesia dos pacientes intubados nas UTIs até a manutenção da sedação. Esperamos que até segunda-feira (6), no máximo, todos sejam distribuídos para a rede pública de saúde”, afirmou Silvana Moreira, farmacêutica da Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

A carga recebida não resolve o problema de escassez, mas gestores da pasta avaliam que o recebimento já alivia a situação.

Esforço nacional

Devido ao desabastecimento de medicamentos utilizados na intubação de pacientes que tiveram complicações causadas pela Covid-19, o Ministério da Saúde tem apoiado estados e municípios em uma ação conjunta com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), para que os estoques nos hospitais sejam normalizados o mais breve possível.

De acordo com o Governo Federal, até o momento, foram requisitados administrativamente 21 medicamentos que estão sendo recebidos e distribuídos pelo Ministério da Saúde conforme o levantamento diário.

Desta forma, os estados recebem e fazem a divisão para os seus municípios. Esse material está sendo entregue no depósito do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), e transportado até as capitais.

Com informações da Agência Brasília

