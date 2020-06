Saúde recebe 50 respiradores do Governo Federal para pacientes com Covid-19

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (11), a Secretaria de Saúde recebeu 50 respiradores do Ministério da Saúde, sendo 25 deles estacionários e 25 portáteis. Comprados pelo Governo Federal por mais de R$ 2,5 milhões para atender pacientes com Covid-19, os equipamentos foram entregues no Parque de Apoio da pasta.

Logo depois, 10 do tipo estacionário foram levados para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A unidade de saúde foi a primeira do DF a receber os aparelhos, devido ao aumento de casos da doença na região administrativa.

O pronto-socorro do hospital tem atendido exclusivamente pacientes com coronavírus desde o dia 8 de junho. Por isso, receberá 20 respiradores estacionários. Os equipamentos entregues hoje já tiveram a montagem iniciada. O objetivo é oferecer suporte respiratório para as pessoas que chegarem em estado grave ao pronto-socorro.

“Esses respiradores vieram em um momento oportuno, pois vão dar o suporte necessário no HRC aos pacientes com Covid-19 que mais precisam. Com os aparelhos indo para o pronto-socorro, o hospital terá mais pontos disponíveis com respiradores. O outro é a UTI, que foi reformada e já começou a receber pacientes desde a semana passada”, afirmou o secretário de Saúde, Francisco Araújo.

Cada um dos respiradores estacionários foi comprado pelo Ministério da Saúde pelo valor de R$ 60 mil. Quanto aos portáteis, foram adquiridos por cerca de R$ 41 mil.

As informações são da Agência Brasília