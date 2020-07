Saúde recebe 30 respiradores do governo federal

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu, do Ministério da Saúde, mais 30 respiradores (ventiladores pulmonares) para reforçar a estrutura dos hospitais públicos do Distrito Federal. Cinco unidades hospitalares receberão os equipamentos.

Os respiradores são essenciais para tratar pacientes em estados mais graves da Covid-19, uma vez que realizam a função que deveria ser feita pelos pulmões.

Em junho, a Secretaria de Saúde recebeu 200 respiradores do Ministério da Saúde só para atender aos casos graves de Covid-19. Os equipamentos foram distribuídos em 13 hospitais públicos e já estão ajudando pacientes acometidos pela doença.

“Novamente, o governo federal e o ministro Eduardo Pazuello reforçam a saúde pública do Distrito Federal com mais essa entrega. Essa aquisição será de extrema importância para enfrentar o pico da pandemia e garantir um atendimento de qualidade à população”, afirmou o secretário de Saúde, Francisco Araújo.

Os equipamentos entregues pelo Ministério da Saúde costumam ser divididos entre os modelos mecânico ou de transporte e emergência. Desta vez, todos os 30 ofertados são mecânicos.

A distribuição

Hospital de Base (HB) – 10

Hospital Regional de Samambaia (HRSam) – 7

Hospital Regional de Taguatinga (HRT) – 6

Hospital Regional da Asa Norte (Hran) – 6

Hospital Regional do Guará (HRGu) – 1

Com informações da Agência Brasília