Saúde recebe 100 mil máscaras N95 doadas pela Fundação Itaú

Nesta terça-feira(23), a Secretaria de Saúde recebeu da Fundação Itaú para Educação e Cultura a doação de 100 mil máscaras do modelo N95. Os equipamentos, orçados em R$ 1,37 milhão, foram entregues no Parque de Apoio da Secretaria de Saúde e , após serem testadas e aprovadas na avalização prévia, devem ser distribuídas para toda a rede pública de saúde do Distrito Federal.

“A entrega desses equipamentos vai dar um fôlego a mais para o setor de compras, que luta diariamente para manter a rede abastecida. Ao mesmo tempo, por garantir uma proteção maior, será essencial para os profissionais de saúde no enfrentamento do novo coronavírus”, afirmou a subsecretária de Logística, Mariana Mendes.

Essa não é a primeira doação feita pela Fundação Itaú. Em maio, outros equipamentos de proteção individual (EPIs) foram entregues à pasta, como 216.500 máscaras cirúrgicas, 7.100 máscaras N95, 60.900 luvas, 161.800 aventais, 6.960 óculos de proteção e 6.550 protetores faciais do modelo Face Shield.

Em outro momento, o Itaú também doou 90 galões de álcool em gel, de cinco litros cada um, com o objetivo de abastecer a Secretaria de Saúde.

Avaliação

Logo na chegada, as máscaras passaram por uma avaliação prévia de qualidade realizada pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da pasta. As máscaras, assim como todos os EPIs, são inspecionadas antes de repassar para os profissionais.

Os produtos que precisam de algum tipo de ajuste são encaminhados para os setores de apoio, onde os servidores não tenham contato com pacientes para evitar o risco de contaminação.