Saúde recebe 100 caixas térmicas para transporte de vacinas

A Secretaria de Saúde (SES) recebeu, nesta sexta-feira (12), data em que começaria o carnaval, 100 caixas térmicas da Ambev. Em vez de utilizar esse material para manter geladas as bebidas que seriam comercializadas pelos vendedores ambulantes, a companhia preferiu adaptá-las para transportar e armazenar vacinas contra a Covid-19.

Ao longo deste mês, as secretarias de Saúde de todos os estados do Brasil também receberão os itens, que comportam simultaneamente mais de três milhões de doses de vacinas. Ao todo, serão doadas cinco mil caixas para todo o país.

“Fico muito feliz em saber que uma conversa simples se tornou um projeto que foi levado com tanta seriedade pela Ambev”, avalia o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. A iniciativa foi dele, a partir de contato informal com diretores da Ambev. “Essas caixas são fundamentais para manter a temperatura das vacinas que serão aplicadas, principalmente nos estados do Norte, em que a distância entre uma cidade e outra é enorme.”

Uso adaptado

Durante a cerimônia de entrega das caixas, realizada no Parque de Apoio da SES, o gestor parabenizou a Ambev pela iniciativa. Okumoto também lembrou a dificuldade de adquirir caixas térmicas para o armazenamento de vacinas. Além disso, pontuou, na maioria das vezes é necessário comprar os termômetros separadamente.

O material doado pela Ambev foi adaptado de acordo com as especificações técnicas repassadas pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS) especialmente para o uso das vacinas. Todas as caixas são de poliuretano e possuem um termômetro para controle de temperatura.

O diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia, destaca que a cervejaria se interessa em participar de causas sociais. “É gratificante apoiar a vacinação no Distrito Federal e em outros estados, para que no ano que vem a gente possa aproveitar as festas de carnaval com muita saúde e perto das pessoas que gostamos”, afirma.

As informações são da Agência Brasília