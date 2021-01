Saúde reabre 20 leitos não-covid no HRAN

PUBLICIDADE

Aline Rocha e Catarina Lima

Na manhã desta segunda-feira (11) o governador em exercício do Distrito Federal, Paco Britto, entregou leitos na Clínica Cirúrgica do Hospital Regional da Asa Norte e reabriu o centro cirúrgico para realização de cirurgias eletivas na companhia do Secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto.

Foram reabertos 20 leitos, sendo 10 da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10 de clínica cirúrgica, sendo essa a primeira fase de reestruturação da Saúde no DF. Segundo Paco Britto, nos próximos 15 dias também será entregue o Hospital da Ceilândia.

Quanto ao HRAN, Paco afirmou que “a clínica cirúrgica fechada desde março, sem operação desde então. Serão contratados cerca de 150 médicos e cerca de 50 ficarão em cadastro reserva”. Os leitos reabertos são não-covid, mas há um preparo da unidade de saúde para reabertura caso haja necessidade.

Aglomerações

Questionado sobre a questão de festas e aglomerações no âmbito do DF, o governador em exercício informou que o “DF Legal tem trabalhado bastante no fechamento de festas em diversas cidades, inclusive no Plano Piloto”.

“Nos ajudem a ajudar vocês. Precisamos conscientizar a população do Distrito Federal que o vírus é sério. Eu já fui acometido por ele e posso dizer isso. Só agora são mais de 16 cepas diferentes, as vacinas estão por vir e esse aumento de casos foi no país todo. Nós estamos com plano de contingenciamento terminando de ser feito e será posto em breve para toda a população”, explicou.

O responsável pela pasta da Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que no momento não há necessidade de reabertura para leitos disponíveis exclusivamente para covid-19 nas unidades de saúde da capital.

“Nós temos um índice de transmissão ainda abaixo de 1, dentro do levantamento que a gente tem feito, dentro dos exames, dos locais, dos laboratórios do DF, quer sejam privados, quer sejam públicos. Através dessa junção de dados, o MS tem feito o acompanhamento em conjunto com o GDF. Essa semana fechamos em 0,89 de transmissão. Isso ainda nos dá uma tranquilidade na questão da reabertura de leitos (para covid-19)”, disse Osnei.

“No entanto, aqui no HRAN, ainda existem leitos de enfermaria dando suporte para a entrada pelo pronto socorro. Temos em torno de 170 leitos de UTI distribuídos pelo DF. Ainda estamos com leitos de UTI disponíveis mas estamos nos preparando para uma possível reabertura. O HRAN é um grande hospital, central, de excelência e que tem capacidade de dar respostas muito rápidas aqui no DF”, complementou o responsável pela pasta.

Além disso, Osnei aproveitou o momento para afirmar que “em relação à vacinação estamos muito tranquilos”. Ele explicou que “1,5 mil servidores treinados fazem rotina no seu dia a dia nas salas de imunização, 150 carros para fazer toda a logísticas e temos 8 unidades de rede para armazenamento de vacinas aqui no DF, uma central e mais sete nas superintendências. Estamos muito bem preparados para fazer esse atendimento, que dará tudo certo, será tudo feito com muita tranquilidade”, finalizou Okumoto.