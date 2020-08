Saúde: pasta paga mais de R$ 7,2 milhões em TPD para servidores

PUBLICIDADE

Na noite desta quinta-feira (27) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) pagará R$ 7.241.257,88 pelo Trabalho por Período Determinado (TPD) realizado por 4.443 servidores da pasta no mês de junho de 2020. Todos deverão receber os valores em suas contas nesta sexta-feira (28). Assim como nos demais meses, o pagamento é feito dentro do prazo previsto em legislação, que é de até 60 dias após as horas trabalhadas.

Esse é o maior montante do subsídio já disponibilizado em um único mês pela pasta, desde que começou a pagar o TPD aos servidores em 2019. Desta forma, superou o valor de R$ 7.125.472,32 liberado em julho, que até então tinha sido o mais alto.

A subsecretaria de Gestão de Pessoas, destacou o trabalho contínuo do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF) junto à Secretaria de Economia para garantir que os pagamentos sejam feitos em dia. Também ressaltou a importância do TPD para os servidores, pois valoriza a dedicação deles durante a pandemia. Com isso, a secretaria cumpre a determinação do governador Ibaneis Rocha em manter os compromissos com os servidores da pasta.

Reforço

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep) também tem atuado no sentido de recompor a força de trabalho. Uma das ações foi a abertura do Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação do cadastro de profissionais de saúde que vão complementar a força de trabalho. Neste primeiro momento, foram convocados um total de 255 servidores temporários, que atuarão na prevenção, combate, mitigação e enfrentamento da Covid-19.

Outras medidas incluem a chegada de profissionais que optaram por não ficar cedidos ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), aliada à ampliação da carga horária de centenas de servidores, de 20 horas para 40 horas semanais de trabalho.

Além dessas ações, o governo tem realizado convocações de concursados. Em 2020, a pasta nomeou o total de 1.106 servidores efetivos, sendo 824 médicos, 207 enfermeiros, 74 especialistas em Saúde e um técnico em Saúde. Em 2019, foram chamados outros 376 profissionais para a pasta.