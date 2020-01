Saúde mental é tema de campanha

PUBLICIDADE 

O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. Algumas unidades de saúde do Distrito Federal estão promovendo ações que convidam as pessoas a refletirem sobre isso.

“A maior parte das pessoas, quando ouvem falar em saúde mental, pensam em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Certas maneiras de pensar e agir levam a uma boa saúde mental e à realização pessoal, enquanto outras predispõem ao estresse ou mesmo dificuldade para manter a saúde mental equilibrada”, destaca a diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Elaine Simone Bida.

A campanha foi criada no Brasil em janeiro de 2014, com o intuito de valorizar o bem-estar psíquico e incentivar a adoção de uma postura mais positiva em relação à vida. O tema deste ano é “Precisamos falar sobre saúde mental”. A iniciativa visa discutir o tema em todos os aspectos da vida nesse período do ano que inspira novos planos e realizações.

Durante todo ano são realizadas ações que visam orientar sobre os cuidados com a saúde mental. Essas orientações são ofertadas de maneira regular nas unidades de saúde em cada cidade do Distrito Federal.

“Estamos sempre preocupados em prestar uma assistência em saúde mental durante o ano todo. O apoio é ofertado nos vários níveis de atendimento, seja na atenção primária, nas unidades básicas de saúde; na atenção secundária, como os centros de atenção psicossociais (Caps); nos ambulatórios e, ainda, no atendimento emergencial nos hospitais ou no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência”, pontua Elaine Bida.

Atividades

Em sintonia com a Campanha Janeiro Branco e em prol da construção de uma cultura da Saúde Mental, as Regiões de Saúde estão organizando ações para melhorar a qualidade de vida de profissionais e pacientes.

Na Região de Saúde Sudoeste, por exemplo, os profissionais vão participar do seminário Quem se ama, cuida da mente, cuida da vida. A iniciativa vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8hs, no Auditório do Hospital Regional de Taguatinga e tem o objetivo de trazer discussões para maior satisfação profissional e pessoal. “A saúde mental tem sua importância, não podemos negligenciá-la. Todos temos a nossa responsabilidade, seja como servidor, seja como pessoa”, ressalta o superintendente da Região de Saúde Sudoeste, Luciano Moresco Agrizzi.

Na mesma região, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II de Samambaia terá programação no dia 31 de janeiro, das 10h às 17h, com sarau, oficina sobre saúde mental, dança circular, oficina de redução de estresse, tai chi e yoga.

Na Região de Saúde Sul, as ações estão voltadas para pacientes, familiares e a comunidade local. No Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Flor de Lótus, em Santa Maria, será realizado um café da manhã para pacientes e familiares, no dia 21 de janeiro. A comunidade contará com atividades como zumba, alongamento e automassagem.

Já na Unidade Básica de Saúde Nº 1 do Gama, a partir das 14h, no dia 22 de janeiro, a comunidade terá uma tarde especial com as Práticas Integrativas na promoção da Saúde Mental, com a realização de técnica de redução de estresse, terapia comunitária e automassagem.

Na Região de Saúde Norte serão realizadas palestras e rodas de conversas sobre o cuidado com a saúde mental. Em Planaltina acontecerá, no dia 15 de janeiro, às 15h, a palestra “Cuidando da mente, cuidando da vida”, no Serviço Especializado em Abordagem Social.

Sobradinho

Em Sobradinho, com a parceria da Administração Regional, será realizado, entre os dias 27 e 31, um Circuito de Palestras e de Contação de Histórias, com depoimentos e rodas de conversas, no Auditório da Administração de Sobradinho. E no dia 25 será realizada a Caminhada “Vem Pra Saúde Mental”, com a concentração na Administração Regional, às 9 horas, com destino ao Estacionamento da Feira Modelo.

O Guará também fará atividades na temática, ente os dias 27 e 31 de janeiro, baseadas em vídeo do psicólogo Rossandro Klinjey.

