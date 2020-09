Saúde lidera quadro de vagas nas agências do trabalhador

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador estão com 144 vagas de emprego abertas para esta quarta-feira (2). O maior número de vagas é para a área de Saúde, um total de 24, distribuídas para auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar técnico em laboratório de farmácia, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico em nutrição. Para todas essas áreas é preciso ter ensino médio.

Outras 20 vagas são oferecidas a uma profissão: tratorista operador de roçadeira. O salário é de R$ 1.539,54, mais benefícios. Não precisa experiência e basta ter ensino fundamental completo.

Para quem gosta de trabalhar com veículos, algumas vagas atendem a esse perfil. São quatro para manobrista e uma para cada uma das seguintes vagas: instalador de som e acessórios de veículos, pintor de carros e mecânico, que paga o melhor salário do dia, no valor de R$ 3 mil.

Outras três áreas também pagam este salário. Uma vaga para ajustador mecânico de manutenção, uma para contador e outra para gerente de hotel. Para todas elas, é preciso ter experiência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pessoas com deficiência também têm oportunidades para esta quarta-feira (2). São sete vagas para operador de caixa, 10 para repositor de mercadorias, além de reserva para algumas das vagas oferecidas na área da saúde (técnicos de enfermagem e nutrição e auxiliar técnico em laboratório de farmácia).

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Confira aqui as vagas disponíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agência Brasília