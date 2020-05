Saúde já fez mais de 120 mil testes rápidos, por drive-thru

PUBLICIDADE 

Até a última quinta-feira (28), a Secretaria de Saúde já havia aplicado 121.451 testes rápidos para a Covid-19, por drive-thru. Os testes, seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), são realizados diariamente em dez pontos montados em nove regiões administrativas do Distrito Federal. Do total de testes feitos, 2.515 foram positivos para a doença causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2.

Nessa quinta-feira (28), 4.954 testes foram aplicados. A doença foi detectada em 176 cidadãos. Novamente, a unidade montada na faculdade Iesb, em Ceilândia, foi a que mais registrou novos casos da doença durante a ação: 43 registros. A unidade também foi a que mais apresentou testes positivos, no total. Até o momento, foram 442 confirmações.

Os postos do Paranoá e Taguatinga registraram 24 e 21 casos, respectivamente. Se somados todos os dias de testagem, até agora, depois da unidade de Ceilândia, os postos do Paranoá e do ParkShopping registraram 336 e 293 casos.

Para fazer o exame, é necessário um cadastro no site testa.df.gov.br. Em seguida, é preciso preencher o formulário e escolher o ponto em que será feita a testagem. A visualização das vagas é disponibilizada até dois dias seguintes à data de marcação.

A realização do exame, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos, e que moram nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado.

Com informações da Agência Brasília