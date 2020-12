Saúde: GDF e Organização Pan-Americana assinam termo de cooperação

PUBLICIDADE

Com o objetivo de contribuir com a qualificação da gestão da Secretaria de Saúde (SES) e visando as necessidades de cobertura e o acesso universal à saúde pela população do DF, o Governo do Distrito Federal (GDF) assinou um Termo de Cooperação Técnica Internacional com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, disse que estava muito feliz “porque esse termo de cooperação vai trazer benefícios para o Distrito Federal que nunca mais acabarão”. Ele ressaltou ainda que a SES terá crescimento técnico e o apoio incondicional em tudo que precisar da Opas. “Isso é grandioso, porque plantamos uma semente que logo se tornará uma árvore frutífera”, afirmou, emocionado.

O secretário informou que a união entre as entidades vai proporcionar aprendizagem. Segundo ele, é necessário compartilhar conhecimento em momentos de crise e a troca de experiência entre profissionais de vários países só traz benefícios.

O termo de cooperação vai contribuir para o aprimoramento das capacidades técnicas e institucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do DF, por meio da geração e difusão de conhecimento, compartilhamento de tecnologias e qualificação dos processos de atenção e gestão em saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A parceria da Opas com o Distrito Federal nos deixa muito felizes, pois teremos um relacionamento ainda maior. Ter uma parceria com o Brasil nos proporciona mostrar o bom que o país tem ao mundo, sua solidariedade. Vivemos em tempos difíceis e quero parabenizar o trabalho de cada um que esteve na linha de frente da pandemia. Obrigada pelo lindo trabalho”, agradeceu a representante da Opas/OMS no Brasil, Socorro Gross.

Resultados esperados:

▪ Ampliação da cobertura e do acesso à atenção primária e a medicamentos;

▪ Garantia de regulação das filas para todos os procedimentos de média e alta complexidade;

▪ Garantia de qualidade do serviço em saúde;

▪ Otimização dos processos de gestão da saúde.

O Ministério da Saúde também atuará como intermediário da parceria. “Iremos fortalecer nossas ações e essa cooperação é bastante oportuna. O Ministério da Saúde está à disposição para trabalhar com melhorias”, afirmou a diretora de Programas da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Andressa Degaut.

Com informações da Agência Brasília