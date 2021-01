Vacinação: Saúde garante que há doses suficientes e pede calma

PUBLICIDADE

A vacinação dos idosos de 80 anos ou mais contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira (1/2), excepcionalmente às 13h, e, a partir de terça-feira (2/2), o horário será das 8h às 17h, de forma ininterrupta, sem intervalo para o almoço. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, tranquiliza esse público-alvo, lembrando que tem vacina para todos e não há necessidade de correria aos locais de vacinação.

“Solicito que tenham tranquilidade, que tenham paciência, que essa imunização ocorrerá com muita eficiência e com muita segurança”, afirma o secretário.

Para esta nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, estima-se que mais de 42 mil idosos possam ser vacinados. As doses serão aplicadas em 36 salas, sendo 30 em unidades básicas de saúde e outras seis em locais estratégicos, como escolas e ginásios das regiões de saúde.

O idoso que buscar a vacinação a partir desta segunda, necessitará apenas estar de posse de um documento oficial com foto e, preferencialmente, com a inscrição do CPF, não sendo necessário agendamento, cadastro ou inscrição para se receber a vacina. A Secretaria lembra que é preciso estar usando máscara e respeitar o distanciamento entre uma pessoa e outra.

“Para que o idoso não caia em golpe, recomendamos que ele não atenda a manifestações de WhatsApp e nem de aplicativos. Não haverá chamada por ordem alfabética e nem por idade. Acima dos 80 anos o idoso poderá procurar, por livre demanda, a hora que quiser, justamente para que não haja aglomerações”, explica o subsecretário de Assistência Integral à Saúde, Alexandre Garcia.

Segunda dose

Após a primeira dose, o cidadão receberá um cartão com a comprovação da primeira dose e com a data da segunda dose agendada. Neste caso, o idoso deverá dirigir-se à mesma unidade em que foi feita a primeira dose, e que seja a mais próxima de sua residência. Garcia lembra que a imunização só estará assegurada alguns dias depois do recebimento da segunda dose.

A Secretaria de Saúde esclarece que podem ocorrer efeitos colaterais após o recebimento da vacina. Os mais relatados são febre e cefaléia (dor de cabeça). Se houver alguma reação, a pessoa deverá buscar atendimento na unidade básica onde teve a sua vacina aplicada. Caso ocorra no fim de semana, deverá buscar atendimento no hospital mais próximo.

A expectativa é de que, com o recebimento de novas doses, mais salas de vacinação sejam ativadas até a próxima semana. No entanto, profissionais de saúde, que já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, devem procurar o mesmo local onde se vacinaram pela primeira vez para receber a segunda dose.