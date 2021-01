Saúde explica prioridades da vacinação à comissão da CLDF

PUBLICIDADE

Parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal realizaram uma visita à Rede de Frio Central, local em ficam todas as vacinas recebidas pela Secretária de Saúde estão armazenadas. Petrus Sanchez, secretário-adjunto de Assistência à Saúde, esteve presente no encontro e acompanhou a comissão e considerou que “a visita foi muito boa, amistosa e amigável”.

Além disso, Sanchez destacou que os pontos questionados “foram muito válidos”, e que “a Secretaria de Saúde está de portas abertas para receber qualquer instituição ou órgão que queira conhecer nossos processos de trabalho”.

Durante a visita, os parlamentares questionaram a priorização dos profissionais de saúde neste primeiro momento da vacinação. Foi esclarecido que a secretaria está seguindo as estratégias do Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, que no primeiro momento priorizou os trabalhadores da saúde. O secretário-adjunto também esclareceu que o quantitativo de doses que chegou ao Distrito Federal é insuficiente para vacinar todos os grupos prioritários, “mas iremos dar início ao grupo de idosos, logo”.

De acordo com Petrus Sanchez, receber outros órgãos e instituições que queiram fazer fiscalização, vistorias ou receber esclarecimentos é papel do serviço público. Além disso, a pasta reconhece a importância da Câmara Legislativa neste momento de pandemia, tendo em vista que é um órgão comprometido nas suas atribuições e funções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estoques

Após os questionamentos e a visita na Rede Central de Frio, os distritais visitaram o Almoxarifado Central e a Farmácia Central, onde verificaram que há estoques suficientes de insumos e medicamentos.

“Os estoques estão todos de acordo. Os insumos são conferidos diariamente pela Subsecretaria de Logística, com relação ao quantitativo e de acordo com necessidade do DF. Por isso, as distribuições são racionais ao ponto de evitar desperdícios, isso tem sido feito com muito primor. Parabéns à Secretaria adjunta de Gestão e à Sulog por estarem colaborando muito com a assistência”, finalizou o secretário-adjunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília