Saúde e comércio lideram oferta de empregos nesta sexta (26)

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador estão com 118 vagas abertas para esta sexta-feira (26). A maioria das oportunidades contempla as áreas de saúde, comércio e construção civil. Os salários vão desde bolsa de R$ 700 para estágio até R$ 2.500, oferecido para mecânico, todos acrescidos de benefícios.

Na área de saúde, são dez vagas para técnico de enfermagem, com salário de R$ 1.400 e outras 10 vagas para técnico de enfermagem de terapia intensiva, cuja remuneração é de R$ 1.456,76, além de uma oportunidade para biomédico, que deverá receber R$ 1.800 mensais.

Para o comércio, a maior procura é para balconista. São 20 vagas com salários de R$ 1.184. Outras seis contemplam subgerente de loja, com remuneração de R$ 1.600. Para as duas profissões são exigidos ensino médio completo e experiência na área.

Empresas de construção civil estão em busca de armador de ferragens (3), encanador (3), gesseiro (1), preparador de tintas (1), serralheiro (2) e torneiro mecânico (1). Para essas vagas, os salários vão de R$ 1.150 a R$ 2 mil. Algumas delas não exigem escolaridade nem experiência na área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sine Fácil

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem atender às exigências para se candidatar. Apesar de 15 Agências do Trabalhador estarem abertas, a recomendação é que a população solicite atendimento remoto, pela Central Alô Trabalho (Telefone 158) e por meio da web, pelo APP do Sine Fácil.

Para baixar o Sine Fácil gratuitamente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. No momento, só há disponibilidade para aparelhos com sistema operacional Android. Acesse a Play Store e pesquise pelo aplicativo. Após concluir a instalação, clique no ícone do programa para iniciar o Sine Fácil.

As informações são da Agência Brasília