Saúde do DF recebe 6,5 milhões de luvas para uso em toda a rede

Nesta sexta-feira (7) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal reforçou os estoques de luvas de látex e nitrílicas em toda a rede pública. As unidades de saúde receberam 6,5 milhões de pares do material, que já começaram a ser distribuídos, por meio de um investimento de R$ 3 milhões por meio de compra emergencial. A previsão é que essa quantidade garanta o consumo de dois meses de toda a rede.

“A luva é um dos materiais mais imprescindíveis para a assistência, tanto na entrada do paciente, como para fazer qualquer tipo de exame, e outros procedimentos. É um material para uso e proteção do profissional de saúde para a execução dos procedimentos mais simples até o mais complicado se usa luva”, reforça a subsecretária de Logística, Mariana Mendes.

A subsecretária informa, ainda, que há um pregão em fase de aprovação de amostra com assinatura da ata de compra em até um mês. Essa compra prevê o abastecimento da rede por até um ano. Os tamanhos das luvas de látex compradas são P, M e G enquanto as nitrílicas são M e G.

As luvas nitrílicas não possuem látex e são recomendadas para os profissionais que tem hipersensibilidade ao látex ou ao pó e que atuam no atendimento pré-hospitalar, para proteção contra agentes biológicos, sangue e fluidos corporais. Assim como as luvas de látex, as nitrílicas indicadas como proteção individual, indispensáveis para os profissionais da saúde especialmente neste período de pandemia.

