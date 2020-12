Saúde compra 2,4 milhões de luvas de procedimento

PUBLICIDADE

A rede pública de saúde do Distrito Federal recebeu um reforço no abastecimento de luvas de procedimento para os três níveis de atenção à saúde: primária (unidades básicas de saúde), secundária (policlínicas, ambulatórios, Samu e Caps) e terciária (hospitais). Ao todo, foram adquiridas 2,4 milhões de luvas de procedimento.

Os insumos foram comprados pela Secretaria de Saúde utilizando verba de contrapartida, obtida por meio de parceria com as instituições de ensino Uniceub e Uniceplac. O primeiro recebimento ocorreu nessa terça-feira (22) e foi de 1,1 milhão de luvas, sendo 420 mil tamanho P, 330 mil no tamanho M e 360 mil no tamanho G. O complemento do pedido está com entrega marcada para esta quinta-feira (24).

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que essa parceria com as instituições de ensino representa um passo importante no esforço do GDF para o enfrentamento da pandemia. “Temos encontrado muitas dificuldades por causa da escassez de insumos no mercado nacional e internacional, e essa compra é fundamental para equilibrar o nosso estoque de luvas de procedimento”, acrescentou Okumoto.

O subsecretário de Logística em Saúde, Artur Felipe Siqueira de Brito, reforça que “esta é mais uma ação da secretaria para manter o abastecimento regular de medicamentos e insumos à saúde e ofertar a melhor assistência à saúde da população do Distrito Federal”.

A Secretaria de Saúde informa, ainda, que há processo de compra regular de luvas em andamento para reforçar ainda mais o abastecimento da rede.