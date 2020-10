Saúde bucal: DF realiza 160 mil atendimentos no em sete meses

PUBLICIDADE

Entre janeiro e julho deste ano, as equipes de saúde bucal da Secretaria de Saúde fizeram 160.541 atendimentos à população do Distrito Federal. A pasta afirma que focou em acolher aqueles que realmente tinham uma necessidade maior pelo serviço. Foram mobilizados 576 dentistas para tal.

“Esses mais de 160 mil atendimentos significam que mesmo diante de todo o risco que envolve os serviços odontológicos durante a pandemia, devido à elevada geração de aerossol, a odontologia não parou”, destaca a Referência Técnica Distrital (RTD) de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde, Alessandra Fernandes.

Kits de higiene bucal

Centenas de kits de higiene bucal da Secretaria de Saúde foram distribuídos durante a pandemia por equipes de odontologia que atendem na Atenção Primária. Como o coronavírus tem uma alta concentração na cavidade bucal, os profissionais de saúde se mobilizaram por meses para combater a Covid-19 e estimular a higiene bucal na população em vulnerabilidade social.

As equipes de saúde bucal das unidades básicas de saúde (UBSs) 3 e 11 de Samambaia, por exemplo, uniram-se aos servidores do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf) dessas UBSs para arrecadar cestas básicas e distribuir os kits na área conhecida como Rocinha, uma expansão de Samambaia com famílias em situação de vulnerabilidade social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na UBS 2 do Gama, as equipes entregaram ao longo da pandemia os kits e ainda trabalharam nas testagens em massa para detectar a Covid-19, atendendo tanto em escolas como pelo sistema drive-thru – modelo introduzido em abril pela Secretaria de Saúde para evitar aglomerações, uma vez que o usuário não precisava sair do carro para fazer o teste.

Na UBS 1 de São Sebastião os dentistas decidiram criar um banner para orientar os pacientes sobre a importância da higiene bucal e a prevenção contra o coronavírus. Além disso, também foi promovida pela equipe da Gerência de Odontologia uma ação no Autódromo Internacional Nelson Piquet, orientando as pessoas em situação de rua abrigados no local sobre a importância da higiene bucal, além de entrega de kits de escovação.