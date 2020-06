Saúde aplicou mais de 187 mil testes rápidos para Covid-19

PUBLICIDADE

A testagem em massa feita pelo sistema drive-thru continua a todo vapor no Distrito Federal. Mais 6.050 testes rápidos para detectar a Covid-19 foram realizados na última sexta-feira (12) em dez pontos do Distrito Federal. Neste dia, foram confirmados 662 novos casos da doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Ao todo, 187.041 testes já foram aplicados por esse sistema e detectaram o vírus em 8.678 exames.

O posto montado no Paranoá (que também recebe os moradores de São Sebastião, Itapoã, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral e Lago Sul), novamente foi o que mais apresentou registros positivos, com 180 confirmações. O de Sobradinho (que também testa quem mora em Planaltina) confirmou o vírus em 89 cidadãos. A unidade de Samambaia (para moradores da região e do Recanto das Emas) testou positivo em 86 pessoas.

A Secretaria de Saúde lembra que o teste é indicado para pessoas sintomáticas e que a realização do exame rápido, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o coronavírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

Os testes são seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atendimento

A testagem por drive-thru ocorre de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h. Para fazer o teste é necessário fazer um cadastro no site testa.df.gov.br. Após se cadastrar, o usuário pode agendar o exame na unidade que atende a região em que reside.

O resultado sai em até 30 minutos. Para visualizá-lo, o cidadão testado deve entrar novamente na página da Testagem em Massa e autorizar o envio da conclusão do exame para o e-mail cadastrado.

UBSs

A rede pública de saúde do Distrito Federal conta com 172 unidades básicas de saúde, em todas as regiões administrativas, que oferecem acolhimento e atendimento para os casos suspeitos de Covid-19. Os moradores das regiões não atendidas pelos drives e que apresentarem sintomas da Covid-19 podem buscar atendimento nas UBSs.

Na unidade, o paciente será avaliado pelas equipes de saúde da família e poderá fazer o teste rápido, ou por swab conforme resultado da avaliação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A testagem para a doença, em pessoas sintomáticas, ocorre em 79 UBSs.

Pontos

Semanalmente, a testagem ocorre em dez postos montados em dez regiões administrativas. Eles mudam de local conforme a situação epidemiológica em cada região. Confira abaixo a localização de todos os pontos de testagem drive-thru no Distrito Federal a partir da próxima semana.

Agência Brasília