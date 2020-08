Saúde afirma que não houve falta de insumos no HRSam

PUBLICIDADE

Após o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) afirmar que falta de insumos inviabiliza funcionamento de leitos de UTI no Hospital Regional de Samambaia (HRSam), a Secretaria de Saúde do Distriot Federal esclareceu, por meio de nota, que recebeu 5,7 mil unidades de medicamentos indicados para a intubação e manutenção dos pacientes de Unidade de Tratamento Intensivo em sedação e todos os hospitais da rede já foram abastecidos.

De acordo com a pasta, não houve falta dos medicamentos nas unidades hospitalares do DF, mesmo com o aumento mundial de consumo desses insumos. Segundo a direção do hospital, “estão em andamento as medidas necessárias para início do funcionamento dos sete leitos de UTI o mais rapidamente possível”.

Além disso, a secretaria complementa que “já há equipe de enfermagem disponível e a Subsecretaria de Gestão de Pessoas está tomando as providências para viabilizar a convocação de médicos intensivistas” e que o HRSam já dispõe de 20 leitos de UTI para Covid-19.