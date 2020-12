Saúde abre inscrições para contratação temporária de médicos no DF

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (7), até o dia 22 de dezembro, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial da Secretaria de Saúde. São 106 vagas imediatas para médicos clínicos e outras 51 para formação de cadastro reserva. Os profissionais contratados irão reforçar as equipes que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Os interessados devem acessar a página do Instituto AOCP para fazer a inscrição.

As vagas são para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Hospital de Campanha de Ceilândia, e hospitais regionais da Asa Norte, Planaltina e Brazlândia.

O período inicial de contratação é de seis meses com prorrogação por igual período. Os médicos atuarão com carga horária semanal de 20 horas cuja remuneração mensal é de R$ 6.327.

Atualmente não há cadastro reserva de clínicos aprovados em concurso. A Lei Federal 173/2020 permite a contratação temporária para incremento das equipes no enfrentamento da Covid-19. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Com informações da Agência Brasília